Danmark er kommet blæsende ind i det nye år. Det har fået vandstanden til at volde problemer flere steder blandt andet i Kerteminde.

Den gamle del af Kerteminde, her under Lillestranden og Tværgade, er under vand efter kraftig blæst har fået vandstanden til at stige.

Den gamle bydel er under vand i Kerteminde, hvor kloakerne ikke har en chance over for moder natur. Foto: Charlotte Petersen

Vandstanden har endnu ikke invarderet de to huses grunde. Det formodes af lokale, at vandstanden snart topper og derfra vil begynde at falde igen. Foto: Charlotte Petersen