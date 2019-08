Debat: Vores kommune vokser til i ukrudt

Læserbrev: At vores kommune er fattig, skal der ikke herske tvivl om. Årsagen er lige så klar. Alt for mange forkerte beslutninger er taget i alt for lang tid. Desværre fortsætter det.

Vores kære Kerteminde Kommune elsker vi alle sammen. Hvorfor skal det hele gro sammen i skidt og ukrudt? Man bruger eksperter til snart alle beslutninger uden selv at påtage sig det ansvar, som de valgte politikere har påtaget sig.

De eneste, der nyder godt af alle de mange gode råd, er eksperterne. En ting, man ikke behøver bruge eksperter til er, at vurdere hvor slemt det står til med ukrudtsbekæmpelsen.

Den kan snart ikke blive værre. Blot kan en yderlig forøgelse forventes næste år. Kommunens udlejningsareal midt i Munkebo er nok den værste ukrudtsspreder. Med vestenvind oplever vi en så voldsom flugt af tidselfrø, som var det en juleaften med snefnug på mere en halvanden kilometers afstand.

Frugten får vi næste år. Nu også den frygtelige ukrudt - flyvehavre.

Om der findes lov og regler for denne ukrudt, når den er økologisk, vides ikke.

Vores nye smukke rehabiliteringscenter er også ved at vokse til i ukrudt. Snart lige så mange tidsler som blomster. Meget trist udsigt for syge mennesker.