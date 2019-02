Debat: Vi byder nye naboer velkomne, i de allerede eksisterende huse

Læserbrev: Velkommen til nye naboer.

Som nabo til et af de af Kerteminde Kommune udpegede områder, som man foreslår nedlagt, fik jeg et chok, da jeg læste om planerne.

Jeg bor på Svanevej. Og her har vi et lille grønt område, den tidligere jernbaneslugt, som er omdannet til grønt område.

De fleste af husene i området - Svanevej, Vibevej, Møllebakken, Sybergsvej, Kristine Rudesvej - er beboet af ældre mennesker. Men i de senere år er kvarteret begyndt at ændre sig markant.

Flere og flere af de ældre beboere fraflytter området, og deres huse overtages af børnefamilier. Og denne tendens vil accelerere.

Bare inden for en radius af 100 meter kan jeg tælle otte boliger, hvor der vil ske et generationsskifte inden for de næste par år. Og de nye børnefamilier - fire i løbet af de sidste år - er flittige brugere af det lille grønne areal. Og udnyttelsesgraden af dette grønne område vil selvfølgelig stige med tilgangen af nye børn.

I de sidste par år har vi haft en kraftig stigning i antallet af bolde i vores have. Og den glade fuglesang fra anlægget blandes nu med glade barnestemmer, som fornøjer sig og har en fantastisk tid.

Så jeg vil henstille til kommunens folkevalgte ikke at røre ved dette lille fristed for de børnefamilier, som kommunen jo gerne vil tiltrække.

Tænk langsigtet og tænk på borgernes trivsel. Er det faktisk ikke det ædleste, I som folkevalgte kan gøre? Og som vi har valgt jer til. Så ja, vi byder nye naboer velkomne, i de allerede eksisterende huse.