Debat: Stor tak til Jan O. for tiltaget

Læserbrev: Kan det være rigtigt, at Borgmester Kasper Olesen med flere, vil gøre noget positivt for Munkebo by , det forlyder at Kasper Olesen er " positiv stemt", for at de unge i Munkebo og omegn, skulle få sin tids meget populære speedway bane op og køre igen, endda uden udgifter for Kerteminde Kommune og borgere, en stor ting for et ellers misrygtet område, men ikke glemt stykke lokalhistorie.

Tidligere speedway topkører Jan O. har afleveret et projekt, som hvis det godkendes af kommunen, vil blive et kæmpe plus, for rigtig mange af Munkebo og omegns unge, der vil prøve kræfter med sporten, i stedet for at gøre veje og fortove farlige.

Tilmed er der en anden kæmpe gevinst, som nok er med til Kasper Olesens velvilje, nemlig at der kan blive flere aktiviteter, hvor de unge kan rode med motorer og andet, Jan O. har stillet forslag op med ideer til andre faciliteter,da der på området er plads til mere, alle ideer er åbenbart velkommen, bestemt ikke noget Munkebo's unge, og andre borgere, er vant til fra byrådets side, det vil være helt rart, at kunne se positive ting fra den side, og forhåbentlig et flertal i byrådet, og meget gerne med borgmester Kasper Olesen foran.

Embedsmændene i kommunen "tror" ikke på oplysninger om banen, selvom de er udført top-prof. men ikke noget nyt i det, for heller ingen borger her, har tillid til dem, de har tiltaget magt, som de ikke er berettiget til, vi håber så at borgmesteren viser, at de folkevalgt kan, og vil gøre noget godt, også for Munkebo.

Stor tak til Jan O. for tiltaget.