Debat: Sorg blev vendt til glæde

Langeskov er i rivende udvikling og byen har næsten alt, og dertil får vi nu muligheden for et Bibliotek- og Kulturhus lige midt i byen.

Langeskov Rådhus skal ikke bruges mere, og vores bibliotek skal flyttes, - nu har vi chancen! Rådhuset er den perfekte ramme til Bibliotek- og Kulturhus med alt hvad dette indebærer. Og selvfølgelig skal det ligge MIDT I BYEN og derved lige tilgang for alle borgere.

Og kære Byråd, HUSK lige at vi i 2013 indsamlede 1600 underskrifter for et bibliotek på rådhuset. Underskrifterne blev afleveret personligt til borgmesteren den 8. oktober 2013. Vi starter gerne en ny underskriftindsamling, hvis det skulle blive nødvendigt.

Langeskov Biblioteks Venner har i seks år arbejdet ihærdigt på et bibliotek i Langeskov Rådhus, og tænk: NU HAR VI CHANCEN!