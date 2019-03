Debat: Skal man spare eller investere sig ud af en krise?

Kerteminde: Spareplanstrategien har spillet fallit, og bringer ikke andet end mismod og dårlig stemning med sig.

Så lad os glemme det og så ellers tænke positive, visionære og meget vigtigt - realistiske tanker. Tanker der skal sikre os i mange år fremover og tiltrækker investorer. Investorer, bliver ikke tiltrukket af visionsforladte havneplaner, der blot er en dårlig kopi af en næsten ligeså dårlig kopi. Ud over visionære projekter er enighed og borgerforankring vigtigt.

Jeg mener derfor, at vores største investering i en bedre kommune, med de bedste vilkår for børn, unge, voksne og ældre, er at lade være med at være som de andre, men derimod lære af de andres fejl og så skabe et unikt rum, som vil tiltrække investorer og som vil skabe aktivitet.

En aktivitet som vil tiltrække turister og nye borgere, og dermed skabe den nødvendige økonomiske platform, som skal sikre velfærden for alle grupper i kommunen, og i hvert tilfælde for vores børn, unge og ældre, som fortjener at få det bedste, der kan tilbydes.

Vi har gjort det med Renæssancehavnen, hvor Realdania spyttede godt i kassen, og lur mig om Realdania og mange andre ikke vil investere big time i en helt ny, nærværende og visionær måde at tænke havn på.

Personligt synes jeg, at Realdanias penge er meget mere interessante og visionære, end private investorers penge. Penge som selvfølgelig ikke kommer for vores blå øjnes skyld, men alene for personlig vindings skyld.