Vi har netop været igennem prøvelsen omkring sluseprojektet i Kerteminde. Byrådets holdning var, at alle bygninger skulle sikres imod 100 års stormflodshændelser, helt nøjagtigt op til 2,20 meter.

Arealet på Nordre Havnekaj ligger i kote 1,4 meter ved "Butlers Choice". Det vil sige, at allerede ved en 20 års hændelse (20 års stormflod) vil området blive oversvømmet.

Jeg har ladet mig fortælle, at der er planer om en højvandsmur omkring Nordre Havnekaj. Denne højvandsmur skal være 80 cm høj for at kunne sikre mod en 100 års stormflod. Der er fare for, at stormfloden alligevel vil fosse op gennem kloakkerne. Vandet derfra og vand fra kraftige regnskyl skal derfor kunne pumpes ud.

Denne højvandsmur og pumpestation har jeg endnu ikke kunne lokalisere på nogen tegninger, illustrationer eller i nogen beskrivelser.

Jeg undrer mig over, at byrådet først bestemmer, at alle ejendomme skal sikres mod en 100 års stormflod for derefter at bestemme, at det er helt i orden at bygge i et område, som vil blive oversvømmet i en 20 års storm. Det er en selvmodsigelse, og jeg kan slet ikke følge logikken i denne tankegang. Jeg står måbende uforstående.

Er vi borgere indforstået med at betale for denne stormsikring til fordel for en "rigmandsgetto" på Nordre Havnekaj?

Der er ikke nogen god grund til at tilføre yderligere beboelse til et stormflodsområde. Det er stik imod sund fornuft.