Debat: Rørebassiner i Fjord&Bælt er dyremishandling

Læserbrev: Jeg har lige besøgt Fjord&Bælt i Kerteminde og er blevet meget bekymret over de dårlige forhold, som fiskene har i rørebassinerne. Der var krabber, søstjerner og fladfisk. Da jeg kom, var en hel skoleklasse i gang med at jagte de forskellige fisk. Specielt to drenge havde deres besvær med at få fanget en krabbe. Men til sidst lykkedes det selvfølgeligt for den ene dreng. Under høje råb viste han krabben frem, hvorefter en anden dreng hev den i benene. Jeg fik kontaktet en biolog og spurgte, hvorfor der ikke var én fra personalet, der kunne stå ved bassinet og sikre, at alt gik så godt, som det nu kan, når forsvarsløse dyr, der er spærret inde i et bassin time efter time skal jagtes, tages op i hånden og pilles ved.

Han forklarede, at der ikke var ressourcer til, at der var konstant overvågning fra personalets side, men at de var der så meget som muligt. Jeg er virkeligt forarget over, at det i det hele taget er tilladt at have rørebassiner. Det er ikke kun i Fjord& Bælt, men også andre steder i landet. Jeg synes, det er dyremishandling.