Debat: Narkomisbrug skal fanges i opløbet

Læserbrev: Det er uhyggelig nemt at få fat i narkotika i Kerteminde Kommune. Uden at gøre sig ret meget besvær kan alle meget nemt skaffe sig hash eller heroin eller anden narkotika. Det er sikkert fristende for mange - også alt for fristende.

Men begynder et ungt menneske først at eksperimentere med narkotika, så kan det hurtigt går rigtig galt. Derfor er det vigtigt, at der bliver grebet ind i tide.

Til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget har jeg på det kommende møde et forslag på dagsordenen, om at der skal udarbejdes en beredskabsplan så alle, der er i kontakt med de unge ved præcist, hvem der skal gøre hvad, hvis der er mistanke om et begyndende misbrug.

På udvalgsmødet i marts behandlede vi en tilsvarende beredskabsplan ved mistanke om vold og overgreb mod børn og unge. Det er en udmærket plan, som nøje fastlægger, hvem der skal gøre hvad, hvis en medarbejder i kommunen, for eksempel en lærer eller en pædagog, får mistanke om, at der er noget galt.

I dag er der ikke på samme måde sikkerhed for, at der bliver grebet ind, når en ung er på vej ud i et misbrug af narkotika. Det ønsker jeg at ændre på. SSP, Samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi skal på sagen hurtigst muligt

Samtidig er der al mulig grund til at arbejde for, at politiet griber effektivt ind mod handlen med narkotika. Øjenvidner fortæller, at der flere steder i kommunen er eksempler på, at handelen foregår helt åbenlyst.

I SF mener vi, at alt for mange kræfter i politiet i de senere år er blevet brugt på symbolpoliti, eksempelvis til en omfattende grænsekontrol. Vi mener, at politiet igen skal prioritere traditionelt politiarbejde i nærhed med borgerne, hvor den lokale kontakt og det lokale kendskab prioriteres.