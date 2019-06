Debat: Man sparer de forkerte steder

Læserbrev: Kommunesammenlægningen i 2006 havde blandt andet til formål at effektivisere den kommunale administration. Det er ikke lykkedes i Kerteminde Kommune.

I 2009 var der ansat 13,5 fuldtids medarbejdere pr. 1000 indbyggere til ledelse og administration - det svarede til 324 medarbejdere.

I 2018 var administrationen vokset til 14 medarbejdere pr. 1000 indbyggere svarende til 336 fuldtids medarbejdere - altså 12 ekstra medarbejdere i administrationen.

I samme periode er alle udbetalinger, som kommunerne tidligere stod for, samlet i Udbetaling Danmark, og de allerfleste borgere ordner deres kontakt til kommunen digitalt.

I samme periode har Nyborg Kommune slanket ledelse og administration med 54 fuldtids medarbejdere, Nordfyn med 21 medarbejdere og Middelfart med 38 medarbejdere.

Tallene er hentet fra Indenrigsministeriets nøgletal.

Meget tyder derfor på, at der er mange penge at spare på den kommunale administration i Kerteminde. Og på den baggrund virker det absurd, at kommunen har fire ugers frist på en tid i Borgerservice, ugelange ventetider på behandling af byggesager og en handicap-administration, hvor flere hundrede sager samler støv.

Måske sparer man de forkerte steder.