Debat: Må vi ikke snart se nogle ambitioner, der vedrører mennesker

Læserbrev: Var der nogen, der troede, at salget af hele Nordre Havnekaj til boliger kunne mildne besparelser på børn og ældre, så er svaret desværre nej.

Borgmesteren fortæller i svar på spørgsmålet om udvikling, at Nordre Havnekaj er en god forretning, at den samlede havneplan er et lukket økonomisk kredsløb. Det betyder i praksis, at ingen af indtægterne må komme borgerne til gode foreløbig, eller måske ender udgifterne med at blive lige så store som indtægterne.

Den politiske ambition er, at det er tilstrækkeligt, at det går i nul. Undskyld mig! Men er det ikke meget passiv og lemfældig forvaltning af offentlige aktiver. Et guldæg planlægges solgt til private uden forventet afkast til borgerne. Problemet ved det lukkede system udover hemmelighedskræmmeri er, at der ikke indtænkes fondsmidler til offentlige formål. Med de rigtige projekter kunne der hentes mange penge til direkte gavn og glæde for det offentlige liv på havnen, og grundværdien af området ville samtidig stige. Det kunne blive 3 X Win (kommunekasse, ekstra borgeroplevelser og fonde). Ved den planlagte privatisering er der kun en vinder - nemlig den nye ejer af storparcel.

Må vi ikke snart se nogle ambitioner, der vedrører mennesker?