Læserbrev: Jeg vil endnu engang (har tidligere gjort det i brev til byrådet og flere gange på "Kjavis") inderligt bede kommunen om at lade være med at sælge grundene tre til og med 13, men i stedet frilægge disse til rekreative formål sammen med græsplænen.

At få et brugbart grønt område på dette sted, der kunne give plads til f.eks. en årlig Sommer-Havnefestival (indirekte foreslået af Tim Jeppesen) eller andre spændende formål - kunne være fantastisk for Kerteminde og trække folk til byen. Den græsplæne, planen nu levner, er for lille til rigtigt at kunne bruges til noget.

Det er meget visionsløst at ville ofre et virkelig vigtigt grønt frirum på havnen til fordel for pæne private velhaverhuse. Hvilke udfoldelsesmuligheder, glæde og trivsel giver de byens borgere og turister?

Tænk jer om. Grundene er jeres endnu, hvis ikke I allerede har skyndt jer at sælge dem, så I kan få gennemført jeres plan uændret.