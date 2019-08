Læserbrev: Ovre på Brande-kanten i Jylland, hvor alt kan lade sig gøre, er der nu planer om at rejse et meget slankt og højt tårn, som skal stå som vartegn for et kendt firma.

Det vil sikkert koste adskillige millioner.

Vores egen gamle, men solide jernbetonsilo fra de gyldne korndage i Kerteminde Havn, er nu erklæret færdig/slut!

Totalt enig!

Men kunne man ikke lade siloens smalle afsnit stå, male den festligt - og lade toppen være en "fyrlampe," da den jo allerede af sejlere er erklæret for et fantastisk sømærke? God reklame for vores lille by!

Jeg ved som kerteminder godt, at der ikke kommer en pind ud af det, men så er det da foreslået - skrevet - og trykt! Og med årstal og dato... og hele dytten.

Så kan man ad åre se, hvem der intet gjorde, når det engang lyder: " Hvorfor gjorde man ikke det... det var da lige i øjet."