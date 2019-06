Debat: Lad nu være med at nedlægge et grønt område

Læserbrev: Den 29. maj kunne man i Fyens Stiftstidende læse, at Kerteminde kommunes økonomiudvalg mener, at det er en god idé at udstykke to byggegrunde på det grønne område ved Heibergsvej.

Har man i økonomiudvalget i den forbindelse tænkt på, at den byggemodning, der er nødvendig for at udstykke to grunde må blive uforholdsmæssig dyr? Vi taler her om etablering af vand, el, kloak mm Ligesom der skal anlægges en adgangsvej.

Der er i forvejen en del huse og byggegrunde til salg i området, så hvilken mening giver det at etablere yderligere to byggegrunde?

Har man også tænkt på, at de to byggegrunde vil komme til at ligge tæt på industriområdet ved Tårupstrandvej, specielt Kverneland? Da man i sin tid udstykkede Tårup Strandpark var det nødvendigt at etablere en støjvold. De påtænkte grunde ligger i næsten samme afstand til Kverneland og vi, der bor i kvarteret, ved godt, hvor tydelig støjen fra industriområdet er. Betyder det, at der også skal etableres en støjvold i forbindelse med udstykningen?

Har man i økonomiudvalget også tænkt på det uheldige i at nedlægge grønne områder specielt i disse klimatider, mens man andre steder på Fyn - specielt Odense - taler om at udvide antallet af grønne områder? Og at slå det hen med at "der er jo så mange andre grønne områder", som et udvalgsmedlem gjorde antruffet på det grønne område, virker ikke særligt overbevisende.

Hvis der skal udstykkes på det grønne område, vil det betyde, at byggegrundene vil komme til at ligge i skygge fra det levende hegn, der danner grænsen mellem det grønne område og haveforeningen Byfogedløkken. Enhver køber til de to grunde ville uvægerligt forlange hegnet kraftigt beskåret eller helt fjernet for at kunne nyde aftensolen. Hvis ikke det blev gjort, vil grundene ikke være specielt attraktive.

Men det skal gøres attraktivt. For ellers er chancen for at sælge de to grunde nok ikke særlig stor. I artiklen den 29. maj kunne man også læse, at politikerne foreslår at bruge nogle af pengene fra salget til at gøre den resterende del af det grønne område mere indbydende. Vil det sige, at man har tænkt sig, at der igen skal bruges midler til at vedligeholde det grønne område? Hvor skulle midlerne til den vedligeholdelse komme fra? Er det forslag ikke nærmest at stikke folk blår i øjnene? I de 26 år, vi har boet som nabo til området, er det blot blevet mere og mere forsømt, og for tiden kan man ikke engang finde penge til at slå græsset på "boldbanen". Det tager én af kvarterets unge beboere sig af for egen regning. Til glæde for de mange brugere af stedet.

Alt i alt mener jeg og andre beboere i kvarteret, at det ikke vil kunne betale sig at etablere byggegrunde på det grønne område, hverken økonomisk eller på anden vis, og at det derfor ikke er en god idé.