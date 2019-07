Debat: Kommunens forhøring er spild af tid

Læserdebat: Forhør, er det ikke noget, man som anklaget kan blive udsat for i en politistat?

Den 6. juni modtog jeg et brev, med opfordring til at fremkomme med ideer og forslag til "ny" planlægning for havnebyen Kerteminde. Den formulering kan kun tolkes som, at alle tidligere beslutninger og diverse planer er suspenderet!

En åbning til at politikere og administration, med en ny mulighed for byens borgere at komme betænksomme politiske beslutningstagere i møde.

Men allerede dagen efter bekendtgjorde den politiske chef for Miljø- og Teknikudvalget, at der var tale om en skinhøring, og at man ikke skulle forvente at blive hørt!

Spild af tid? Ja sikkert, men var i mellemtiden kommet til at tænke på Peter-princippet (Dr. Laurence J. Peter), som en del af forklaringen. Den teori hvor inkompetence løftes via pseudo-avancementer til formelle kompetencer i den offentlige administration. Et forhold, der naturligvis ikke kan tilskrives de af os valgte politikere! Det er også herfra begrebet kreativ inkompetence stammer.

Positivt er det at:



byggeprojektet ved Tyrebakken er skrinlagt med baggrund i påvist manipulation, misinformation og teknisk inkompetence.

er mislykkedes og sat på standby. man efter en række mislykkede initiativer har fundet en fornuftig plan for havnens fremtid, der, med visse justeringer, kan blive til et gode for byen og dens indbyggere.

Negativt er det at: