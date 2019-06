Debat: Kommunen malede sig op i et dumt hjørne

Læserbrev: Har i dag (9/6) læst om sagen mod Yvonne Bæk Rasmussens, og der er ingen tvivl om, at hendes udtalelser mod den dengang pensionerede skoleleder var helt uantagelige, men jeg kan med min bedste vilje ikke se, at hun har været i nærheden af den paragraf, hun anklages for at have overtrådt.

Uanset hvor meget, man læser om §119, §119a med underpunkter samt, hvad man ellers kan finde, fremgår det overalt klokkeklart, at det handler om, at den offentlig ansattes arbejdsfunktion ikke må hæmmes af hverken trusler, vold, chikane eller krænkelser. Det er helt åbenlyst, at det er arbejdsfunktionen, der skal beskyttes, og der er intet, i disse paragraffer, der bare antyder, at de også skal eller kan gælde for følelser hos pensionister, selvom disse tidligere måtte have været i offentlig tjeneste.

Når der står "i udførelse af tjenesten eller i anledning af samme," kan dette således kun betyde, at de ansatte hverken må trues eller andet i deres arbejdstid, eller når de holder fri, da det sidste kan få konsekvenser for deres evne til at udføre deres job optimalt, når de igen kommer på arbejde. Fortolkninger om beskyttelse af pensionister vil være misbrug i kraft af paragraffernes øvrige tydelighed.

Ja, det kunne have været klaret i mindelighed, hvis ikke det først var lykkedes kommunen (Tim Jeppesen) at male sig op i et dumt hjørne.

I øvrigt mener jeg, at krænkede pensionister og andre selv skal lægge sag an, hvis de føler, de har behov.