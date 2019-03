Debat: Kommunen forsøger at sælge sand i Sahara

Læserbrev: Nu er det blevet hverdag igen - og byrådet, som dårligt har kunne få armene ned af begejstring over den nye havneplan, skal nu ud og sælge byggegrunde på gammel havbund - længe før man har sikret arealet mod højvande med den sluse, man besluttede i 2018 ikke at fremme.

På et byrådsmøde i maj 2017 blev det - med det største flertal Hans Luunbjerg havde i sin tid som borgmester (22 for 3 imod) - vedtaget, at man skulle fremme slusen. Alligevel besluttede man at lægge ansvaret fra sig og sendte afgørelsen ud til afstemning blandt lodsejerne.

Det areal, der stod under vand i 2006, ville tilsvarende i dag være yderligere fire centimeter under vand (havets vandstigning er opmålt gennem 10 år til 0,3 cm. pr. år).

At skulle ud og sælge byggegrunde på en gammel havbund, der flere gange har været under vand, må være som at sælge sand i Sahara. Enten bliver det til en meget nedsat pris, da hver enkelt ejendom selv skal højvandssikres med meterhøje sokler, eller også skal hele området sikres, inden det udbydes til salg. Uden en sluse vil det samlede salgsprovenu ikke gavne meget i kommunekassen.

Et samarbejde mellem kommunen og den nye folkesluse kunne være den helt rigtige løsning. Her bygges der videre på den teknisk og økonomisk helt rigtige løsning. At en sluse så samtidig ville gavne resten af byen og områderne ved Kertinge Nor var vel ikke så dårligt.