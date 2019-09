Debat: Kommunaldirektøren er arrogant

Læserbrev: Granittulipanen ved rådhus er blevet så flot efter renovering af stenhugger Ib Rasmussen Rynkeby. Renovering er knap færdig, og derfor kontaktede jeg kommunaldirektør Tim Jeppesen om, hvornår tulipanen ville blive færdig renoveret. Han svarede, at det ikke var kommunens opgave, selvom tulipanen ejes af kommunen og er finansieret af et legat. Jeg kontaktede derfor stenhugger Ib Rasmussen, og han meddelte, at han snarest ville gøre arbejdet færdig. Dejligt. Jeg synes, at det er arrogant af kommunaldirektøren, at han blot meddeler, at det ikke er hans bord. Nu bliver tulipanen færdig ved hjælp af en flink stenhugger. Desværre synes jeg, det er linjen i direktionen, at de kun bevæger sig i de højere luftlag og, her skal de ovenikøbet have konsulentbistand. Se havneplanen som formentlig ikke bliver til noget med kun to bud