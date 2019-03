Debat: Kom ud af dit flyverskjul, Jesper Hempler

I sagen om villakvarteret ved Tyrebakken udtaler Jesper Hempler til Fyens Stiftstidende den 16/3:

"Sagen har hidtil været kørt administrativt, men nu syntes jeg, at det var tiden, at vi politikere fik en finger med i spillet... Vi tager en ny debat i april, når vi alle har fået tygget lidt på det, og så må vi se, hvad vi kan nå frem til."

Hvor længe skal du tygge på det, Jesper Hempler? Det er da på høje tide, at du som formand for det ansvarlige udvalg kommer frem fra dit flyverskjul og fortæller, hvad du mener om de forslag, din administration fremsætter - og hvorfor du tillader, at der fremsættes forslag, som ikke forinden har været politisk afstemt og som unødigt foruroliger byens borgere.

I en anden sag om salg af seks grønne områder til byggegrunde udtalte en medarbejder fra Ejendomsadministrationen til avisen, at " det ikke er fordi, vi vil tømme Kerteminde helt for grønne områder. Det er kun en del af områderne, vi lige så godt kan udnytte, nu hvor det alligevel står ubrugt hen ... Med en gennemsnitlig udbudspris i omegnen af 700.000 kroner svarer det til cirka fire-fem millioner tiltrængte kroner til kommunekassen". Også her vil det klæde dig, Jesper Hempler, at komme ud af busken og forklare denne politiske udtalelse fra en medarbejder. Hvem er "vi", og er du og dit parti enig? Lad os få et klart svar på, hvad du og SF mener om alle sagerne i dit udvalg.