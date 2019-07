Læserdebat: Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg på fyens.dk 18. juli kunne læse, at man (Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen) har valgt at udelukke enkelte forretninger fra Kerteminde Kirsebærfestival 2019. Festivalens område går til Kino, Langegade 36 - punktum. Skidt så med, at et par forretninger ligger nordligere, og dermed ikke inden for pågældende område.

Hvad ligner det at udelukke forretninger fra fællesskabet på denne måde? Det hører da ingen steder hjemme. For så vidt angår den relativt nye bog-, hobby- og legetøjsforretning, er det da flot at lægge ud med at give en kold skulder som tak til ejer Michael Weylandt for at have etableret sig i Kerteminde.

Der er sandelig sket noget i Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen, siden Else Møller var formand. En sådan forskelsbehandling ville ALDRIG have fået gang på jord under hende. Men fint nok Erik Jørgensen - nu ved vi da, hvad du står for. Tror bare, det er lidt af et skråplan, du er ved at føre foreningen og festivalen ud på. Er bange for, du skød dig selv i foden med dine udtalelser til fyens.dk.

Selv var jeg medlem af foreningen i en årrække, fra 2006 og frem. Blev medlem igen i begyndelsen af 2017. Arbejdede i øvrigt som frivillig på festivalerne i 2008, 2009, 2010 og 2011. Nu er det imidlertid definitivt slut - jeg kan under ingen omstændigheder støtte foreningens nye politik - at visse forretninger ikke må være en del af fællesskabet. Skandaløst!

Snarest tager jeg kontakt til kassereren med orientering om, jeg ønsker mit medlemskab bragt til ophør.