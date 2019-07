Debat: Kerteminde var så dejlig en by

Læserdebat: Min mand og jeg flyttede til Kerteminde for 12 år siden. En dejlig by, hvor var her nysseligt.

For 1½ år siden fik jeg en bog i gave "Haven ved havet" Af: Mette Ladegaard Thøgersen. Det var så positivt, at læse og se de dejlige billeder, at vi følte, vi boede i verdens dejligste by.

"Men ak, hvor forandret"!

Græsset gror alle vegne, og hækkene er ikke blevet klippet, men måske til næste Sct. Hans? Vi kan jo leve i håbet?

Hvad tænker turisterne?

Selv foran rådhuset er bedet helt bart, hvor der plejer at blive plantet blomster af de dygtige gartnere!

Indkørslen fra vest, som ellers var så flot med den store græsplæne, som er et af visitkortene til byen, ligner nu en stor mark?

Turismens Venner har gjort et stort arbejde med at få opsat lyskæder i det store træ, som pynter i hele vintersæsonen, den kan vi så se hen til!

Det bliver måske kun ved minderne, der er så mange dejlige seværdigheder, som vi kan være stolte af!

Hvad er fremtiden, skal det være status quo, eller er der håb forude? Det ville være dejligt med udmeldinger fra byrådet!