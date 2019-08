Læserbrev: Mens vejene i store dele af byen er i en elendig forfatning, kan man - forstå det hvem der kan - lægge ny asfalt på vejen fra Dalby til Martofte.

Kommunen fattes ellers penge (som sædvanlig). Den nordlige del af Langegade er efterhånden vanskelig at køre på som cyklist, ligesom Nordre havnekaj er det.

Blot for at nævne et par eksempler.