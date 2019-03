Debat: Katastrofen på Nordre Havnekaj

Læserbrev: Nej, jeg ønsker ikke, at vi skal have et 320 meter højt tårn i Kerteminde, men jeg synes, at det er positivt, at byrådet i Ikast-Brande har modet til at bakke op om visionen.

Nu forventer jeg ikke, at nytænkning, visioner og udvikling pludselig bliver en del af det politiske liv i Kerteminde. Hvad, der kommer fra byrådet, er småt og tilbageskuende og bærer ikke kommunen ind i den tid, vi lever og slet ikke ind i fremtiden.

Bare se på den katastrofale nye "Havneplan," som flertallet i byrådet med begejstring har vedtaget.

75 procent af planen er identisk med havneplanen fra 2017, men man har barberet alt det visionære og nyskabende væk. Byrådet har smidt ansvaret fra sig og ladet Bevaringsforeningen og et museum med spidskompetence i at dokumentere fortiden, men ikke at skabe fremtiden, om at bestemme udformningen af Nordre Havnekaj.

Resultatet er, at Nordre Havnekaj nu bliver et privat boligområde, i en byggestil, som intet har med havnemiljø at gøre, og som er blottet for enhver form for visioner og kulturudvikling.

At byrådet i en kommune på fallittens rand ikke vælger at udnytte det store økonomiske potentiale, der ligger på Nordre Havnekaj, er i mine øjne nærmest kriminelt og burde være ansvarspådragende.