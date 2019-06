Læserbrev: Der har været stiftende generalforsamling i Folkeslusen den 10. april 2019 og afholdt informationsmøder den 27., 28. og 29 maj 2019. Håber, at det vil være muligt at få det gennemført , da jeg tror, at det er vigtigt, at der bliver lavet højvandssikring i Kerteminde.

Jeg er medlem af Folkeslusen og har tilkendegivet et bidrag. Der er 56 medlemmer, som har tilkendegivet for i alt 2,1 mill. kr. Bestyrelsen håber, at der inden sommerferien vil være tilkendegivelser for ca. 6 mill. kr.

Ved afstemningen i september 2018 var der 183, der stemte ja, og jeg var en af dem. Jeg stemte ja efter en vurdering af ejendommens samlede udgift til sluseprojektet, og hvad udgifterne til årlig vedligeholdelse højst ville udgøre, da Kerteminde Kommune ville betale for udgifter over kr. 300.000/400.000.

Indbydelse til informationsmøder blev afleveret til 650 ejendomme, som ligger i kote 0-180 cm. Det er ejendomme, der enten har haft vand i boligen, eller det har været tæt, da højvandsstigningen i 2006 udgjorde 172 cm.

Jeg opfordrer til, at så mange som muligt tilkendegiver det beløb, som man mener, at en højvandssikring er værd for ejendommen. Jeg opfordrer alle, der stemte ja ved afstemningen i september 2018 til at melde sig ind i Folkeslusen og tilkendegive et beløb, så der er tilkendegivelser på ca. 6 mill. kr. inden sommerferien.