Debat: Jeg havde uret

Læserbrev: Dette skrives søndag eftermiddag 16. juni, dagen før Yvonne B. Rasmussen skal for retten. Jeg kan se, at jeg desværre har været ude med en forkert påstand her i avisen, og det er aldrig sjovt.

Den 23. november kunne man læse, at skolechef Dorte Dabelsteen (D.D) trak sig og gik på efterløn. Den 18. december kunne man læse om det gyldne håndtryk på ca. 1 mio., og senere i december faldt Yvonne B. Rasmussens udtalelser, som hun nu skal i retten for (og har været, når dette kommer i avisen).

Jeg var overbevist om, at D.D. allerede var gået på efterløn, da krænkelsen faldt, men ser nu, at det først var med virkning fra den 1. januar, hvorved jeg havde uret i, at hun var pensionist på det tidspunkt, og mit indlæg derfor var forkert afmarcheret.

Min overskrift var "En forkert paragraf", men avisens blev "Kommunen malede sig op i et dumt hjørne," for det fremgik nemlig af mit indlæg. Om avisen vidste, jeg var på vildspor, ved jeg ikke, men det er også lige meget, for de skal bringe mit indlæg, og hvis man vil spille "Kloge Åge," skal man selvfølgelig have detaljerne i orden, og det havde jeg så ikke.

Så jeg beklager min påstand mod kommunen og kommunaldirektøren: Undskyld Tim Jeppesen. Jeg mener dog stadig, sagen kunne have været klaret lidt mindre drastisk, men det er bare min mening.

Øv og ærgrelse over mig selv.