Debat: Ja, hvem skal betale?

Læserbrev: Søren B.Sillassen skriver (2/9) meget selvfølgelig, at alle burde betale for stormflodssikringen, men hvis det skulle ske, skulle pengene tages fra kommunens anlægsramme, og det kan den slet ikke bære, så det kan ikke lade sig gøre.

Spørgsmål: Hvorfor pålægger kommunen ikke alle et øremærket klimagebyr, der ikke berører den øvrige økonomi, så anlægsrammen og andet kan være i fred. Det skulle dække betaling af lån til etablering af slusen og dens fremtidige vedligeholdelse.

Tidligere beregninger har vist, at det vil blive under 50 øre om dagen, og alle vil herefter leve med en dejlig bevidsthed om, at her i kommunen står vi sammen om de store opgaver.

Svar udbedes, - og husk: Der findes ikke dumme spørgsmål.