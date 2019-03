Læserbrev: Uligheden stiger i Danmark, og det er en helt urimelig og uanstændig udvikling, som vi skal sætte en stopper for i de kommende år.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har netop offentliggjort en ny analyse, der viser et Danmarkskort med meget skæve indkomstskattelettelser kommunerne imellem. Fra 2002-2017 har de mest velstillede fået de største skattelettelser, mens de fattigste har fået mindst. Det gælder ikke alene i kroner og ører, det gælder også opgjort i procent af indkomsten.

I Kerteminde Kommune har hver indbygger i gennemsnit fået en indkomstskattelettelse på 9.200 kroner, mens det er 9.600 kroner per indbygger i Nyborg Kommune. Til sammenligning topper Gentofte Kommune listen med en indkomstskattelettelse per indbygger på 32.200 kroner.

Når man er i regering, skal man være regering for hele Danmark og ikke kun for de velstillede borgere nord for hovedstaden. De seneste 15 år har skattepolitikken været med til at øge uligheden mellem land og by og mellem rige og fattige. Det er skadeligt for den sociale mobilitet og sammenhængskraften i vores lille land.

Alene fra 2002-2017 er der samlet brugt 52 milliarder kroner på indkomstskattelettelser. Det er et enormt beløb, der har belastet de offentlige kasser til skade for velfærden. Der er for eksempel sparet milliarder af kroner på vores uddannelsessystem for at få råd til skattelettelser. Det er en helt forkert vej at gå, og vi skal i stedet investere i uddannelse. For i Danmark lever vi af kloge hænder og kloge hoveder, og det er det, der sikrer os vækst og velfærd i fremtiden.