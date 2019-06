Debat: Hvorfor er jeg ikke blevet hørt, politikere?

Læserbev: Tirsdag den 4/6 kunne jeg i Kerteminde Ugeavis til min forbavselse læse, at kommunen nu udbyder to byggegrunde på det grønne område ved Heibergsvej til salg.

Jeg kan også se, at placeringen af de to grunde vil gøre, at jeg mister den direkte adgang, jeg altid har haft til det grønne område fra min adresse på Svinget 18.

Nu vil jeg så gerne udbede mig dokumentation på, at man lovligt og ifølge gældende regler kan udstykke de to grunde og udbyde dem til salg uden, at der foreligger en vedtaget lokaplan for grundene.

Jeg vil også udbede mig dokumentation på, at man - ligeledes lovligt og ifølge gældende regler - uden videre kan sløjfe min direkte adgang til det grønne område uden, at jeg som direkte nabo bliver hørt i sagen.

Jeg vil mene, at det er en væsentlig ændring af mine vilkår.