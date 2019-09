Læserbrev: Det er rystende at læse, at der ikke bliver lavet noget ved Hyrdevej, selvom det blev lovet fra kommunen, at det ville ske i 2019.

Til en orientering er det kommunens ansvar, at vejene er farbare uden huller og lignende. Jeg håber, at Poul Nielsen har fået erstatning for svie og smerte fra kommunen, som de er forpligtet til.

At Jesper Hempler udtaler, at der er ikke penge til at renovere Hyrdevej. Kommunen bruger penge på at lægge ny asfalt på vejene og cykelstier på Gedskovej og Tårup Strandpark, hvor der ikke for os normale mennesker kan se, at der er noget behov for at spilde penge på de opgaver og lade andre vente.

Hvorfor blev Gedskovvej/Hyrdevej lukket, selvom det blev taget ud af lokalplanen for Sortekilde?