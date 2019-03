Debat: Hvor er borgerinddragelsen henne?

Læserbrev: Vi har med stor undren læst, at administrationen har indstillet, at Kommuneplantillæg 47 alene skal omfatte Tyrebakken 11.

Vi undrer os over, at man opstarter en ny behandling af sagen, inden høringsperioden er udløbet på den 1. behandling heraf.

Hvorfor er administrationen så forhippet på at fremskynde denne sag? Er administrationen overhovedet interesseret i at høre borgernes synspunkter?

182 borgere har indstillet at Kommuneplantillæg 47 annulleres.

140 borgere har indstillet at Lokalplan 304 annulleres.

Vi borgere i rammeområdet føler os overhørte. Hvor er borgerinddragelsen henne?

Det løser ikke udfordringen at ændre Kommuneplantillæg 47 til kun at gælde Tyrebakken 11.

Respekter dog borgernes indstillinger.

Vi ønsker ikke tæt-lav og etagebyggeri og en bebyggelsesprocent på 50 i området overhovedet. Heller ikke på Tyrebakken 11.

Vi ønsker at fastholde området som parcelhuskvarter med en bebyggelsesprocent på 20.

Tyrebakken 11 har i forvejen langt større bebyggelsesprocent end vi andre - nemlig 34.

Hvis man synes, at ejendommen er stor i dag, er det intet imod den projekterede, som vil være 47 procent større og væsentligt højere.

Den samlede volumen forøges med 113 procent.

Udvalget er nødt til at respektere borgernes indstillinger. Vi har valgt at bosætte os i et område med lys og luft omkring os. Vi ønsker, at Kerteminde Kommune værdsætter at bevare os som attraktive skatteborgere.

Vi indstiller, at udvalget dropper såvel Kommuneplantillæg 47 som Lokalplan 304.