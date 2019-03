Debat: Hvor blev visionerne af?

Læserbrev: En havn skal være levende og for os allesammen.

De, der gerne vil bo på havnen, og de, der gerne vil tage ophold på havnen - både borgere og turister. Det har hele tiden været det bærende element i de mange samtaler og møder, jeg har deltaget i om havnens udvikling, og det har været Kertemindelistens indgangsvinkel til at arbejde med havnens udvikling.

Der skal være liv og aktivitet på havnen - noget, der giver os lyst til at bevæge os derud og tage ophold i kortere eller længere tid. Jeg er derfor helt uforstående overfor, at vi som kommune vælger at lave et nyt boligkvarter på havnen uden fremtidig chance for offentligt liv i form af eksempelvis bibliotek, kulturhus, småbutikker og restauranter/cafeer - eller chance for at store arrangementer, som ex Bigboat vender tilbage.

Der må være mange, der har det som mig og føler, at alle de mange visioner, der gennem tiden er lagt frem for havnens udvikling, fuldstændig er væk.