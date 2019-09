Debat: Hvem skal betale for stormflodssikring?

Læserbrev: Vi håber, at du har gjort nogle overvejelser, og uanset hvad, så skal nogle betale de 40-46 mio. kr.

Klimaændringerne er ikke skabt af nogle få husejere, så alle skal vel betale?

Ja, det ville nok være mest rimeligt. Kloakker og regnvandsforsinkelse har forsyningsselskaberne bygget, men ingen har stormflodssikring som ansvarsområde.

Det forrige sluselaug fik en bevilling på 14,5 mio. kr. kroner fra Realdania. Det er et virkelig fint tilskud, men der mangler stadig mindst 25,5 mio. kr.

Staten har støttet et stormflodsprojekt i Jyllinge Nordmark med 6,85 mio. kr. Kystdirektoratet har i januar 2019 udpeget de 14 mest stormflodstruede områder, og Kerteminde er ikke med. Derfor kommer der nok ikke noget fra staten de første mange år.

Det er muligt, at kommunen laver stormflodssikringen og lader alle borgerne betale. Men kommunen har en anlægsramme, og hvis Kerteminde laver stormflodssikringen, så er anlægsrammen nærmest brugt.

Det er svært at forestille sig en stormflodssikring uden bidrag fra ejerne. Lovgivningen giver mulighed for kommunal finansiering, men midlerne er der ikke. Det kan være, at anlægsrammerne bliver fritaget for klimainvesteringer, men der kan gå mange år, og ingen ved, om det sker.

Du behøver ikke nødvendigvis at bekymre dig en masse om alle de forskellige finansieringsmuligheder, men de kan være gode at have i baghovedet, så man bedre forstår kompleksiteten i stormflodsbeskyttelsen.