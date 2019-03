Debat: Hvem er hvem i Kerteminde Kommune

Læserbrev: En borger påtaler i store vendinger i avisen, at Kerteminde Kommune havde givet en medarbejder, der stoppede næsten en million i lommen. Borgeren er en dame, der dyrker sporten boksning på højt plan. Det bliver omgående meldt til politiet. Hvorfor? Kerteminde har så længe, Kerteminde kommune samlet har eksisteret, lavet et drønende underskud hvert år. Ingen er draget til ansvar. Ingen er politianmeldt.

Nu er havnen under ombygning, og de tidligere meget omdiskuterede vindmøller er sat, hvor de (ikke borgerne) ønskede dem. Fejlmålinger, der er lavet teoretisk og ikke holder, bortforklares på underlig vis, og lokalpolitikerne, de folkevalgte, vrøvler forsat: Vi har intet ulovligt gjort. Lad os endelig ikke snakke moral - ikke når man bor i Munkebo, der hvor alt det, de andre ikke vil have, bliver smidt af.

Nu er der en, der ser et potentiale i at investere i Munkebo Center, og selv vores lokalpolitikere var positive - bare lige en Jesper Hempler SF - Støt finanserne. "Nu er det jo ikke sikkert, det skal være så stort" - den lille giftbrod, der sammen med negative embedsmænd, som nu heller ikke vil tro på tallene, vedlagt støjmålinger, fra nylig ansøgningen til et nyt speedwaycenter m.m. i Munkebo, gratis for kommune og borgere, hvilket man ikke kan sige de øvrige projekter har været,.

Håber, at Munkebo endelig kan få noget positivt og håber, det bliver godkendt, trods alt har borgmester Kasper Olesen set lyset og støtter sporten - også speedwaycentret.

Munkebo er et godt sted at bo - især hvis de andre byrødder som S, K og R behandler området og beboerne der ordentligt.