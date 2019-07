Debat: Hvad sker der på Bytoften?

Læserdebat: Svaret er enkelt, INTET.

Siden det nye madpakkehus stod færdig i efteråret er eneste begivenhed en vandretur i området med museet 28. april.

På planchen foran det nye hus står "Vikingehuset er bygget af frivillige med stor kærlighed til gamle huse og håndværk". Men sandheden er jo, at det oprindelige hus, som blev opført i 2007 og brændte i 2014, ikke blev genopført, til fordel for den bygning, som står der nu.

Pænt byggeri, men ikke særlig vikingeagtig og med en stor budgetoverskridelse. I den ene ende af huset finder man et fantastisk toilet, men papirresterne på gulvet vidner om, at rummet nok ikke har set sin første rengøringsbesøg endnu.

Mit forslag er, at den fremtidige drift overgår til Langeskov Lokalhistoriske Arkiv, medfølgende de 32 tusinde som ifølge budgettet er afsat til Bytoften. For de penge må vi få gjort rent, opdateret plancherne, og lavet en udstilling i huset med beskrivelse af områdets fortræffelighed med fund af bebyggelser, samt et af Danmarks største guldfund ved Mariesminde og stammebåden i mosen.