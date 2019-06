Debat: Hvad skal der egentlig stå på en postkasse

Læserbrev: Har du fået dit valgkort. Ja, for jeg har ikke (igen). Det er nemlig kun min mands navn, der står på postkassen. Eller det gør det ikke. Postkassen hænger på et skilt, og på skiltet står hans navn og adresse.

Hvordan mon man sorterer posten? Efter navn eller adresse? Hvis det er efter adresse - står posten så og ser på postkassen og tænker: Hmm. Nej. Hun kan ikke få brev i dag. Hendes navn står ikke på postkassen. Så det tager jeg med retur.

Hvorefter min mands breve bliver puttet i postkassen ( valgkort f.eks).

For at køle lidt af gik jeg en lang tur for at se på postkasser. Halvdelen cirka havde alle navne skrevet på. Men på resten stod der f.eks "Familien Hansen," gadenavn eller husnummer eller ingenting eller mandens navn.

Får de så heller ikke post?

Det kan godt være, at der i loven står, at der skal være navn på samtlige personer, der bor på adressen . Men i ( tror jeg ) 10 år har vores postkasse set sådan ud. Bed om en lille seddel, Hvis I sådan pludselig begynder at hænge jer i bagateller.

Hvor om alting er - Vi har nu sat begge navne på postkassen.

Jeg glæder mig til at få post igen. Jeg vil bevæbne mig med diverse id kort, når jeg skal til valg igen. Men ingen god reklame for Post Nord.

Jeg kommer til at tænke på tre ting: Hvem betaler, når posten skal sendes retur? Er det derfor, at portoen er så høj, og er det grunden til, at man hele tiden fyrer folk?

Det er jo kun den halve post, der kommer ud.