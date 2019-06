Debat: Historien om Borgerservice er trist

I vinter foreslog personalet på Kerteminde Rådhus at ændre vilkårene for betjening i Borgerservice - trods ingen kritik af bestående ordning - og det vedtog byrådet fra januar 2019.

På byrådsmødet i nov. 2018 spurgte jeg skeptisk til den nye ordning, men fik fortalt, at det var en stor fordel for begge parter.

I marts blev jeg opmærksom på en borger med et straksproblem, som måtte konstatere, at der var 14 dages ventetid.

Stor var forbavselsen, da jeg læste om en 81-årig fra Langø, som skulle vente 4 uger for at få en blanket. Sikke en arrogance, man tillader sig at have. I november blev jeg lovet, at der ville blive taget hensyn til de ældre borgere. Den besked må ikke være bragt ud af byrådssalen.

En ny henvendelse til borgmesteren i maj om problemet afslørede samme uvidenhed om problemerne som i marts.

Tænk, vi har en borgmester, der dagligt går igennem Borgerservice uden at spørge, hvordan den nye ordning forløber. Det samme kan sige om vore byrådspolitikere.

Nu kan jeg forstå, at flere med problemer henvender sig i Nyborg og Odense.

De klassiske problemer med den nye ordning, borgere glemmer at møde op, man er nødt til at fastsætte en bestemt tid, og der sidder ikke lige en borger klar, hvis det forrige besøg var kortere end forventet, burde man havde forudset.

At de problemer, som den nye ordning nu har afsløret, ikke har været fulgt op i administrationen og bragt videre til byrådet, er skuffende.