Debat: Havneudvikling - det sker nu og vi er stolte

Læserbrev: De Konservative er overordentligt stolte over, at vi nu står klar med en havneplan, designmanual samt udbudsmateriale - havneudviklingen sker og det sker nu.

Vi sagde før, under og efter KV17, at den daværende havneplan ikke skulle realiseres. Vi sagde også, at en ny plan for havnen kunne være klar godt et år efter valget. Og det er nu godt et år siden det nye byråd trådte ind på scenen.

De Konservative gik til valg på en ny havneplan. En havneplan som skulle respektere Kerteminde bys sjæl, historie og kulturarv - kort sagt Kerteminde bys DNA. Vi sagde ligeledes at en ny havneplan kunne være klar cirka et år efter, hvis alle viste vilje til samarbejde.

Ikke alle troede på dette, vi gjorde, og nu står vi faktisk her cirka et år efter og med et pænt stort flertal og har sagt ja til en masterplan for havneudviklingen der respekterer Kerteminde bys historie, sjæl og kulturarv.

Og vi er nu også klar med udbudsmateriale - havneudviklingen er i gang. Og vi kommer ikke til at snakke havneplan, Nordre Havnekaj med mere ved næste kommunalvalg, hvilket også var en af de ting vi sagde igen og igen under KV17.

Den Konservative gruppe tror faktisk, at lige netop denne havneplans udtryk og tankegang vil få andre havnebyer og kystbyer til at se mod Kerteminde, fordi her vil man stadig finde - med den nye plan - "den kønneste lille plet på jorden" - ikke bare om få år, når det står færdigt - men også om 20 og 30 år. Og vi har i allerhøjeste grad fået sat vores aftryk i havneplanen.

Stoltheden indfinder sig ligeledes, da vi er en meget stor medvirkende årsag til, at processen har været vellykket. Vi lovede ordentlighed og vilje til samarbejde, og det er lykkedes - så for os Konservative er havneplan ligeledes symbol på et nyt byråd, der har arbejdstøjet på og som både udvikler og bevarer på samme tid. At udvikle er noget vi De Konservative ønsker samt lægger vægt på - dette fordi det skaber indtægter. Indtægter vi i den sidste ende ønsker at bruge på vores børn og ældre, således at flest muligt i din, min og vores kommune kan leve det gode liv.

Vi er et parti, der bevarer det allerede gode og eksisterende og samtidig med udvikler til og for fremtiden.