Læserbrev: Kertemindes byråd ser kun én løsning på at få penge i kommunekassen.

Det er dog ikke alle byrådets tiltag, der påkalder sig min fordømmelse. Der kan måske være god fornuft i at sælge dele af de ubenyttede grønne områder.

Men har myndighederne tænkt sig at spørge naboerne? Husejere, der engang forelskede sig i et hus, der havde fugle, egern og pindsvin og vindens susen i træerne som nærmeste naboer. Skal de have erstatning for tab af idyl? Det der med at spørge naboer og informere dem grundigt, det er jo ikke kommunens spidskompetence. Den nys vedtagne havneplan vidner om kommunens ligegyldighed over for de nuværende borgeres herlighedsværdier, parkeringsforhold og lignende.

Prøv først lige at følge med i boligmarkedet, se på mængden af udbud, se på liggetiderne for endog meget attraktive huse inden for bygrænsen. Hvor stort er behovet? Jo mere byen fremstår som et stort sammenhængende parcelhuskvarter, jo mere vil interessen for at flytte hertil dale, liggetiderne vokse og huspriserne falde.

Sagt på en anden måde: Udsalg af byggegrunde til privat beboelse er med til at gøre byen mere kedelig og uinteressant.

Jeg kommer aldrig til at forstå, at man ikke benytter en historisk mulighed til at skabe et fantastisk mødested på Nordre Havnekaj. Er der nogen undskyldning for ikke at kæmpe for en pendant til "Kulturøen" i Middelfart? Der vil stå mange arkitekter og investorer i kø for at byde ind på opgaven, især hvis man udnytter højsiloen til hotel med udsigtsrestaurant. Og så får vi samtidig anbragt biblioteket og turistkontoret.

Hav is i maven! Giv tid til at ideerne kan udvikles! Men lad os dog bevare og udvikle noget unikt, vi kan være fælles om - og som gæster fra nær og fjern vil besøge igen og igen.