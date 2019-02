Debat: Grundvandet under din have kalder.

Læserbrev: Huset rundt om hjørnet var til salg længe, men pludselig en dag flyttede I ind. Vi så jer i fredags, et ældre par sammen i gang med at ordne den forårsspæde have. Det så hyggeligt ud, min mand og jeg talte om at hyggesnakke med jer over hækken og forberede jer på ungernes bolde og kaninens flugtforsøg. Måske invitere jer over til kaffe.

Mens jeg kiggede på jeres sysler, stod jeg og hældte vand fra hanen på et glas med et stykke aktivt kul. Det gør jeg flere gange om dagen. Jeg har taget sagen i egen hånd, da kommunen har fået tre års dispensation til at få fjernet de alt for høje pesticiderester i drikkevandet her i Kerteminde. Jeg tænker på mine børn, at de skal have muligheden for selv at få en familie. Der er mistanke om, at resterne fra sprøjtegifte i drikkevand og miljø kan forstyrre hormonelt og sænke fertiliteten. Der er vist også en del mistanke om øget risiko for cancer. Der er så meget forurening, jeg ikke kan ændre på, men vandet kan jeg da forsøge at rense.

Da jeg kiggede ud igen, gik det ældre par rundt med en stor plastikbeholder og sprøjtede på gruset ved indkørslen og foran huset ude ved fortorvet. Derfor skriver jeg dette læserbrev til mine nye naboer og alle haveejere, som bruger gift. Vi bruger i Danmark 20 tons gift i private haver om året. Det tager 30-70 år, før vi kan måle og mærke konsekvenserne, af det vi hælder i naturen nu. Måske kommer hverken I eller jeg til at lide under den gift, der sprøjtes med i dag, men naturen har vi kun til låns. Vi skal tage ansvar, droppe giften og gøre alt for at give en sund planet videre til børn og børnebørn.