Debat: Giver 1600 underskrifter ikke modvind for byrådet

Læserbrev: Kerteminde Kommune har 13 Landsbyråd. Hvornår får Munkebo og Langeskov et lokalråd? Et råd, der kan bistå med gode ideer og fornuftige løsninger.

I oktober 2013 gik en lille gruppe sammen for at bevare rådhuset i Langeskov og afleverede 1600 underskrifter for bevaringen. Gruppen blev tre måneder senere til LBV - Langeskov Biblioteks Venner, som siden har kæmpet for at bevare rådhuset og beholde biblioteket i centrum.

LBV holder deres arrangementer i den gamle rådhussal, foredrag, fyraftenssang med mere.

Langeskov Rådhus er jo det centrale punkt for byen, med det lille torv - fontaine - Preikestolen - børnelegeplads - start på Kløverruterne - flaghejsning - Busstop med mere. Hvad får vi nu?

Langeskov Park har lagt billet ind på biblioteket, så får man det beløb, der følger med flytningen. Kommunen er med indover, og den giver mulighed for at søge diverse fonde om tilskud. Det fortalte Hr. Grønfeldt jo tydeligt på de tre indlæg, han havde under mødet forleden aften i idræts centrets cafeteria.

1600 underskrifter - mon ikke det giver lidt modvind for byrådet?