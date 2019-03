Debat: Generalforsamling i Sluse-­ og Digelaget - laget bør nedlægges

Læserbrev: Sikring af byer mod klimaforandringer og oversvømmelse forårsaget af stormflod, skybrud og grundvandsstigning bør være en samfundsopgave.

Med 7.314 km kyststrækning, mange lavt-liggende kystbyer og hyppigere ekstremt vejr bør klimasikring af Danmark være statens ansvar. Desværre har vi endnu ingen lovgivning på området og derfor bruger politikerne Kystbeskyttelses- loven, der er forældet, uklar og først og fremmest møntet på beskyttelse af kyststrækninger, der eroderer og områder hvor klitter og huse styrter i havet - fortrinsvis på den jyske vestkyst.

Aktuelt har netop Kystbeskyttelseslovens paragraffer været brugt til at retfærdiggøre, at Kerteminde Kommune i 2017 udpegede en gruppe borgere - i et såkaldt Sluse og Digelag - til at stå som ansvarlig bygherre og projektleder med tvangspålagt juridisk og økonomisk ansvar for et klimasikringsprojekt med en sluse, diger og højvandsmure til et estimeret minimum på 43 millioner kroner. Både oprettelsen af selve laget, gennemførelsen af den konstituerende generalforsamling, samt hele håndteringen af sagen har været præget af politisk uansvarlighed, mangel på moral og en gennemgående udemokratisk proces i strid med grundlæggende forvaltningsretlige principper. Med det resultat, at bestyrelsen for Sluse og Digelaget ganske enkelt ikke har haft et legitimt mandat til at repræsentere de berørte lodsejere. I juni måned blev det ved afstemningen et overbevisende 'Nej' - ikke til klimasikring, men til det foreliggende projekt. Byrådet trak derefter sin støtte til at fremme projektet tilbage. Nu mangler vi blot, at Sluse og Digelaget samt dets bestyrelse rent juridisk nedlægges. Dette bør ske på den forestående Generalforsamling d. 24. april 2019.

Med nedlæggelsen af Sluse og Digelaget kan vi endelig lægge sagen bag os og se fremad. Vi ønsker sikring af Kerteminde, Kølstrup og Munkebo mod højvandsstigning og ekstremt vejr, men vores fokus i Arbejdsgruppen er på en national løsning og tidssvarende lovgivning på området. Derfor arbejder vi på at påvirke alle beslutningstagere, der har med klimasikring at gøre, til at arbejde i retning af ovennævnte nationale løsning. Klimasikring bør være en samfundsopgave og ikke en sag for enkelte individer. Kun således får vi i Kerteminde Kommune den mest ansvarlige løsning, hvor god skik på området og demokratiske processer er i højsædet.