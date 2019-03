Debat: Fra 'Vores havn' til 'Deres havn'

Læserbrev: Vores fælles havnejord sættes nu til salg udelukkende med henblik på boliger.

Jeg er positiv overfor ormålet med at få indtægter i kommunekassen. Det er jo åbenlyst nødvendigt.

Jeg er også positiv overfor boliger i et vist omfang. Jeg er også positiv overfor, at der er arbejdet videre med arkitektoniske udtryk. Det som i den grad giver tristhed, er det totale fravær af arbejdet med aktiviteter til glæde for alle os borgere, der nu ikke længere skal eje havnejord.

Havnejorden er indtil nu et vigtigt fælles aktiv, og en del af salgsindtægterne burde omsættes til at skabe noget nyt og attraktivt til borgerne. Det kunne være et kulturhus, bibliotek, en amfi scene, en skaterpark e.l forslag er der nok af.

Det næste kapitel i historien bliver desværre udviklingen fra "Vores havn" til "Deres havn."

Når der først er udlagt nostalgisk parcelhuskvarter, så kan der ikke siden blive plads til offentlige og fælles aktiviteter. Vi mister bl.a. muligheden for at køre havnen rundt, noget der betyder meget for mange. Mange tiltag med havneudvikling er igennem årene kuldsejlet, og jeg har indtil nu opfattet den røde tråd som ønsket om mangfoldighed og alle borgere og turister skulle føle sig velkommen.

Visionen var en "En levende havn."

Nu ligner det en fremtid med "den døde havn," hvor offentlig adgang er begrænset til en gangsti og måske en offentlig bænk yderst ude.

Selvom kommunen ikke selv har råd til at bygge et kulturhus eller aktivitetssted på det bedste yderste sted, så kunne der med andre ambitioner satses på partnerskaber med klubber, fonde og erhvervsliv og udvikles til gavn for de mange i stedet for de få kommende nye ejere.