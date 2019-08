Debat: Flytning af Munkebo Bibliotek betyder en nedjustering af bibliotekets status

Læserbrev: Jeg er enig i at en reduktion af de mange kommunale kvadratmeter kan være nødvendig, kommunens skrantende økonomi taget i betragtning, men det var med en blanding af bestyrtelse iblandet sorg, jeg i tirsdagsavisen læste, at den seneste plan om en rokade af den kommunale bygningsmasse i Munkebo også omfatter en flytning af Munkebo bibliotek. For så var blækhuset pludselig ikke så langt væk.

Munkebo Bibliotek er som bekendt en fløj af den tidligere Troelskærskolen, og ved ombygningen af denne blev der lagt vægt på et særligt arkitektonisk udtryk - både udadtil med den bølgende østfacade og det prægnante, paladsagtige indgangsparti og indadti med hyggelige siddepladser og kroge. Som sådan var bygningen designet til at rumme et bibliotek og ikke noget andet og er et smukt "kulturpalads" i det centrale bybillede her.

Fik jeg nævnt, at gæster, som for første gang betræder stedet, aldrig forsømmer at beundre og kommentere, hvor flot et bibliotek vi dog har her i byen? Der er måske, bortset fra natur og vand, ikke så meget andet vi kan prale med. Vil man virkelig sætte det over styr? Og kan man ikke frygte, at en flytning på længere sigt i praksis kan komme til at betyde en nedjustering af bibliotekets status som hovedbibliotek?

Jeg skal ikke blande mig i de økonomiske omkostninger, men en flytning af biblioteket til det nuværende, dunkle forsamlingshus bliver næppe billigt, da der formodentligt for at skabe lys skal åbnes op med store vinduespartier etc.

Jeg skal ikke tage andre Munkeboborgere til indtægt for mine meninger om denne sag, men jeg har indtrykket af, at jeg ikke står helt alene med dem. Så jeg håber inderligt, at både politikere og embedsværk vil genoverveje, om der dog ikke kan findes en anden løsning.