Debat: Et kulturhus vil være et plus for Langeskov Handel og befolkningen

Læserbrev: Kære Kerteminde Byråd - Nu må I tænke ud af parken, når gulvet i Langeskovhallernes Cafeteria ikke kan holde til et bibliotek.

Biblioteket skal tilbage til centrum - gerne i Langeskov Rådhus.

Bygningen er klar til Langeskov Biblioteket med arrangementer, læsestue m.v. Langeskov Lokalhistoriske Forening, samlingssted for enlige/ensomme og unge, samlingssted for stolegymnastik, samlingssted for foredrag og sangeftermiddage - mødelokaler for alle foreninger.

Når barakkerne i Hans Tausenscentret skal brydes ned, kan de fleste aktiviteter flyttes til Langeskov Rådhus. Her tænker jeg på blandet andet kortspil, håndarbejde og musik. Kort sagt stedet kunne blive et fantastisk Kulturhus til gavn for alle.

Alle skal handle - også sportsfolk, der benytter Langeskov Park. Et kulturhus i forbindelse med Langeskovcentret vil være et plus for både Langeskov Handel og befolkningen.