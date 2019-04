Debat: Et attraktivt lokalområde kræver sin skole - og sine børn

Læserbrev: Efter endnu et møde på Nymarken Skole & Børnehus i Kerteminde, hvor jeg har været formand for bestyrelsen i fem år, kan jeg ikke lade være med at tænke på alle de kampe, vi har været igennem de seneste fem år for at beholde Nymarken; en skole som ifølge seneste CEPOS-undersøgelse er den 2. bedste folkeskole i Danmark.

Vi har kæmpet for, at kommunen ikke lukker Nymarken ikke mindre end to gange, mens vi også har forsøgt at sikre, at de kommunale besparelser gjorde mindst muligt ondt på børnene, de ansatte og forældrene. Det har dog været det hele værd. For prøv lige at tænke tanken; hvordan ville lokalområdet se ud uden den lokale skole og det lokale børnehus? Tror I, at mange ville flytte til, at vi kunne opretholde det store lokale engagement og aktivitetsniveau? Tror I, at området ville summe af skabelseslyst og aktive fællesskaber? Tror I, at områderne ville summe af børneliv og børnegrin? Jeg tror det ikke! Jeg tror, at det at lukke en lokal skole som Nymarken vil betyde et affolket område, lavere værdi på boligerne og færre skattekroner i kommunekassen. Ja, og børn i dårligere trivsel.

Jeg siger nej tak til skolefabrikker

Den lokale skole - i dette tilfælde Nymarken, har stor indflydelse på bosætningen i området, på det aktive foreningsliv og fællesskabsfølelsen. Det er derfor prisværdigt, at de lokale politikere i Kerteminde i deres tiltrædelsesaftaler fastholder skolestrukturen med lokale skoler, så vores børn kan hoppe på cyklen, mødes med de andre unger fra lokalområdet og cykle sammen både til og fra skole, og til og fra fritidsaktiviteter. Jeg siger nej tak til sammenlægninger og store skolefabrikker og har da også til gode at se forskning, der finder, at det har været en god ide at lukke de små skoler, skabe store skoler og så samtidigt skabe bedre faglige resultater og større trivsel.

Det lokale og nære skoletilbud har en stor værdi for børnene og en endnu højere værdi for den enkelte kommune. Ja, for hele samfundet i forhold til, hvordan vi skaber gode samfundsborgere. Der er også en grund til, at godt og vel 60 forældre har valgt, at deres børn skal gå på Nymarken, selvom de egentligt er bosiddende uden for skoledistriktet. Det må være et tegn på den værdi, skolen skaber, og at kommunen fortsat skal støtte, at forældre kan vælge den skole til, der passer bedst til barnets behov. Det er jeg stolt af er en mulighed i Kerteminde Kommune.

Jeg er klar over, at Kerteminde desværre fortsat har brug for at spare penge, men tiden er inde til, at de folkevalgte og embedsfolket er langt mere kreative, flittige og fokuserede.

Det kan ikke være rigtigt, at man ikke i stedet kan finde frem til, hvordan indtægterne kan øges ved at fokusere på de attraktive fordele, Kerteminde har. Fx turisme og bosætning. Det er for let at grønthøste besparelser, der kun har kortsigtet værdi, og som er uden en egentlig plan for, hvad man vil med fantastiske Kerteminde. Skoler er og bliver en af de vigtigste faktorer, når familier vælger at flytte til, og familier vælger at blive og bidrage økonomisk til fællesskabet. For et attraktivt lokalområde kræver sin skole - og sine børn!