Debat: Er Kerteminde stået af som turistby

Læserbrev: Som mangeårig sommerhusejer i Sommerbyen i Kerteminde har det været min familie og vore besøgende venner en stor glæde at kunne komme til Nord strandens rene vand og lige så rene strandomgivelser.

Det var derfor med megen undren, vi tidligere i år kunne konstatere, at Kerteminde Kommune grundet besparelser havde valgt at fjerne det blå flag, som jo ellers skulle indikere det reneste vand i den flotte natur, som jo er tilknyttet strandarealet.

Efter en sommer, som jo iøvrigt også i år har budt på mange gode badedage, har vores undren over kommunens strygning af flaget afstedkommet en endnu større forundring, som ikke alene vi, men også vore gæster har haft svært ved at forstå?

Hvorfor har man dog droppet det blå flag?

Resultatet af ovenstående er blevet, at hunde nu - i modsætning til tidligere - i sommerhalvåret i betydeligt omfang har fået adgang til stranden i badesæsonen. Ikke alene på strandarealet, men i nok så stort omfang på badebroen og i vandet, hvilket unægtelig har taget noget af glæden ved en frisk dukkert.

Ikke kun badende hunde - sammen med børn og voksne - men også hundenes ekskrementer har været at finde på strandarealet, hvilket jo nok kan tage glæden fra en strandtur til Kerteminde, som ellers tidligere har været forbundet med en stor nydelse.

Derfor må jeg stille følgende spørgsmål til de kære byrådsmedlemmer: Er det virkelig rigtigt, at Kerteminde ikke mere vægter værdien af turismen og reelt er stået af som turistby?

Min opfordring til byrødderne skal derfor være, at man hurtigst muligt får hejst det blå flag i sommersæsonen, et flag, som jo er tegn på gode strandforhold og rent vand, så vi igen kan byde turisterne velkomne til en ren Nord strand, som jo burde være Kertemindes vartegn! Ellers formoder jeg, at turisterne meget let kan finde andre steder på Fyn, hvor det blå flag vejrer!