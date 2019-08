Debat: En selvstændig skole giver liv

Læserbrev: Hindsholm er et godt eksempel på Kerteminde Kommunes landsbypolitik med levende landsbyer.

Hindsholm har sit eget DNA (ligesom andre landsbysamfund har deres). Dette stærke DNA tiltrækker nye børnefamilier og dermed ekstra indtægter fra nye skatteborgere.

Det har stor værdi at fortsætte med en selvstændig skole med egen ledelse, der udvikler og understøtter den positive udvikling ved at lave aktiviteter med kirke, fritidsliv, ældrefællesskaber og skolens/børnehavens naboer.

En skole med et stærkt bånd til sine omgivelser er langt mere end bygninger. Sammenhængskraft kræver, at skolens ledelse vedvarende udvikler og plejer lokale relationer og gør sig synlig ved lokale begivenheder.

Hindsholms DNA handler om nærvær til det lokale, sammenhængskraft, overskuelighed og fællesskaber på tværs. Denne positive udvikling ødelægges, hvis nogle børn som foreslået skal køres til andre skoler. Frygten hos forældre for at blive "prikket" af kommunen til at være pendlerbarn hæmmer sammenhængskraft og livskvalitet.

At tvangsflytte børn ud af deres lokale netværk med sport og legekammerater er karaktermord på barndommens venskaber. Alle vil frygte at blive den, der ikke må komme i skole med legekammeraterne fra børnehaven . Og endnu værre kan det være at blive tvangsflyttet ud af sit etablerede børnenetværk senere i skolen.