Debat: Det er ikke lykkeligt

Læserbrev: Der er "kun" kommet to bud på Ndr. Havnekaj, men det kan godt være, det ender lykkeligt, da ét bud kan være nok, udtaler Klavs Lauridsen 4/9.

Jeg synes, det vil være ulykkeligt for vores by, hvis stort set hele havnekajen bliver privatiseret, som det er planen. Væk er alle høringer og borgermøder og de tidligere hensigter om at frede den yderste halvdel til rekreative formål.

Hvorfor vil kommunen ikke indgå det kompromis med borgerne, at man sår græs på den kvadratiske del af det asfalterede parkeringsområde og lader det plus græsset omkring og længere ude være et åbent rekreativt område med frit udsyn.

Under kirsebærfesivalen kunne vi læse, at torvet var for lille. Herude kunne man få en plads, der var dobbelt så stor til musikarrangementer og andre ting.

Hvorfor synes politikere, at det er mere vigtigt at lave mondæne velhaverkvarterer på havne end at bevare åbenlyse værdier.

Islandsgade og Strandkilen skal alligevel bebygges til ukendelighed, - kunne man så ikke nøjes med den indre halvdel af havnekajen, som det før var meningen Men nej. "Nu hvor vi på grund af Kulturarvsmasterplanen ikke må bygge i 4 etager, så tager vi bare "hele vejen ud" i stedet for". Jeg føler, at smarte politikere har taget masterplanen som gidsel og brugt den som påskud til at sælge stort set hele kajen og dermed ofret en meget stor værdi for byen.

Det er ikke lykkeligt.