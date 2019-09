Debat: Det er ikke helt efter mit hoved

Læserbrev: Hvis du læser dette debatoplæg, så har du formentlig også læst de foregående, og hvis det ikke er tilfældet, så kan det stærkt anbefales, da det ellers kan være svært at finde meningen med galskaben. For udenforstående kan det nemt opfattes som galskab.

Med det på plads så har du formentlig undervejs flere gange tænkt noget i stil med overskriften, og det kan også være, at du har været endnu mere eksplicit. Helt forståeligt og ikke uventet.

Men hvordan skal vi egentlig samle alle disse input og meninger sammen og forhåbentlig ende med et stormflodsprojekt, som alle kan se sig selv i? Det er et rigtig godt spørgsmål, og der er nok mange svar.

Vi får formentlig alle brug for vores evne til at forstå andres synspunkter og respektere dem, selv om vi ikke er helt enige. Der bliver sikkert også brug for at udvise fleksibilitet og imødekommenhed. Og med mere end 1000 ejeres interesser involveret, så vil alle sikkert være nødt til at acceptere noget, som ikke lige er helt efter deres hoved.

Det er vilkårene i et samfund og i et fællesskab. Men det er jo heller ikke selve eksistensgrundlaget eller en evig plads i skærsilden, vi taler om, så mon ikke vi kan finde et passende leje? Det håber vi, for vi har alle brug for det.

Det, vi gerne vil, kan du læse i den fulde version på vores hjemmeside www.folkelsusen.dk, for der er desværre ikke plads her.

Tak for din interesse og støtte, vi skal nok tage os af alle de irriterende små detaljer på dine vegne.