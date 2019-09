Debat: Der skulle aldrig have været brosten på Renæssancehaven

Læserbrev: Man kan godt filosofere lidt over den nylige afgørelse vedrørende asfalt/brosten i et bestemt område (Renæssancehavnen) i Kerteminde:

Som udgangspunkt er Renæssancehavnen et glimrende projekt - men der skulle aldrig nogensinde have været lagt brosten de pågældende steder med stor trafikmængde. I sammenhængen skal der således - om nogen - skydes på politikerne, der besluttede at lade projektet gennemføre i jubilæumsåret, 2013.

Det er fint nok at ville føre noget tilbage til, hvordan det var en gang. Men det kan ikke nytte noget med brostensbelægning på de mest trafikerede steder i en by som Kerteminde. Skulle det endelig være, skulle andet følge med, således at forstå, at færdsel udelukkende skulle ske til fods eller med hest og vogn - dette ville dog næppe falde i god jord i 2019. Selvfølgelig kunne man også gå hele vejen og sørge for retablering af brostensbelægning i hele den gamle bykerne. Spørgsmålet er imidlertid, hvor populært (eller det modsatte) det ville blive med brosten i hele Langegade, Vestergade, Fiskergade, Præstegade og diverse stræder m.fl. Ved samme lejlighed kunne man lukke Hans Schacksvej og genopføre bygninger her, som i fordums tid. Muligvis ville det afstedkomme enkelte mindre udfordringer rent trafikalt.

Undrer en gør det, at der nu er valgt en løsning, hvor kun en del af området med brosten erstattes med asfalt. Hvad i alverden er det for en uskøn, halv løsning? For at have bare en smule fornuft i behold, er man da nødt til at erstatte det hele med asfalt, inkl. strækningen i Langegade. Ellers vil der fortsat være massive støjgener for beboere her, foruden at trafikanter fortsat vil være generet af den ujævne belægning. Alternativt kunne man se på et glimrende forslag fra byrådsmedlem Knud Ahrnkiel, gående på at lave kørespor - med brosten mellem disse.

Tankevækkende er det endvidere, at nogen gør opmærksom på, brostenene (i Langegade) altid har været der - i modsætning til de, som generes af støj. Det er jo ganske enkelt ikke korrekt, eftersom belægningen i første del af Langegade, fra broen til Vestergade, er fra 2013, og en del af Renæssancehavnen-projektet.

Nogen mener også, det er for galt, man - via skatten - skal være med til at betale for asfaltløsningen. OK, men det er trods alt nu den måde, vores system fungerer på i dette land. Skulle den argumentation holde, skulle skatteborgere uden børn himle op om at de skal være med til at betale for institutioner og skoler, mens unge skatteborgere skulle besvære sig over at skulle være med til at betale for plejehjem og skatteborgere, der ikke cykler, skulle ytre utilfredshed med at skulle være med til at betale for etablering af cykelstier.

Blot nogle tanker i al stilfærdighed.